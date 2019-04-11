نجوى كرم تُصوّر أغنية "ملعون أبو العشق".. والجمهور: "مكرّرة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تظهر فيه الفنانة نجوى كرم، وهي تصوّر أغنيتها الجديدة بعنوان "ملعون أبو العشق"، كاشفين عن قيام كاتب الأغنية ببيعها مرتين، حيث كان قد غنّاها منذ شهرين الفنان صبحي محمد، وطرحها على "يوتيوب" أيضًا.

وركّبت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر "إنستغرام"، مقطع فيديو، جمع بين تصوير نجوى كرم للأغنية وبين مطربها الأصلي، وتباينت تطابق الكلمات بين الأغنية القديمة للفنان "صبحي"، والأخرى التي لا تزال "كرم" تصورها.

وعلّقت الصفحة التي جمعت الفيديوهين، قائلةً: "أغنية نجوى كرم الجديدة "ملعون أبو العشق" أصدرها الفنان صبحي محمد من حوالي شهرين على قناته الرسمية على يوتيوب، والأغنيتان من نفس الملحن والكاتب، ولكن هل كانت بتعرف نجوى أن الأغنية مكررة وانباعت لشخصين؟.

وعلّق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيديو، قائلين: "أكيد نجوى أذكى من هيك"، و"أكيد حقوق الغنية صارت معها مش معقول ما يكون معها خبر"، و"أكيد أنو شمس الأغنية أكبر من هيك وما بتعرف شي عن الموضوع وإلا كانت كتبت الكلمات لحالها".

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وجديرٌ بالذكر أن الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، كانت قد نشرت على موقعها بـ"تويتر"، برومو أغنية "كتير حلو"، وعلّقت عليه قائلةً: "لم يتبق سوى القليل على جديد شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، أغنيتان جديدتان "كتير حلو وملعون أبو العشق".

وكانت نجوى كرم قد طرحت آخر أعمالها، بأغنية "الليلة ليلتنا"، التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وتولّى إخراجها ابن شقيقها كرم نقولا كرم.