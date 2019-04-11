شكرا لقرائتكم مشاهد توثق تقدم الجيش في محور عين زارة ووادي الربيع جنوب طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عرض تلفزيون ليبيا ٢١٨ صورا تظهر تقدم الجيش الوطني في محور عين زارة - وادي الربيع قرب طرابلس.. وتظهر الصور عثور الجيش الوطني على مستندات توضخ كيفية توزيع الاموال فيما بين قوات حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق في احدى السيارات التي تركوها خلفهم.

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