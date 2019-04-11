والد صابرين بورشيد يناشد ملك البحرين لجراحةٍ عاجلة

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ناشد والد الإعلامية والممثلة البحرينية صابرين بورشيد الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة نقلها الى الخارج لحاجتها إلى إجراء جراحة طارئة. وذلك عبر صورة لها وهي ترقد في المستشفى حيث تتلقى العلاج. وكتب معللقاً: "صابرين في خطر" طالباً الدعاء لها، وموضحاً أنها تعاني من ثلاثة أورام في الرأس لجهة اليسار، وتحتاج للسفر بسرعة حتى تتلقى العلاج المناسب. Advertisements ولقد لاقت هذه الصرخة الإنسانية صدى في الوسط الفني والشعبي حيث أعاد نشرها عدد من الناشطين على مواقع التواصل متمنين لها الشفاء العاجل. علماً أن والدها أحمد أطل عبر تلفزيون Atv Kuwait شارحاً وضعها الصحي.



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