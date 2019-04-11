نقابة الموسيقيين تنفي رفض الفنانة شيرين الاعتذار

القاهرة - لايف ستايل
أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر بيانا مساء اليوم الأربعاء، نفى فيه ما تردد حول رفض الفنانة شيرين عبدالوهاب الاعتذار للشعب المصري عما بدر منها في آخر حفل أحيته بالبحرين.
وأكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمى لنقابة الموسيقيين أن النقابة لم تطلب من شيرين الاعتذار، وأنها مثلت اليوم الأربعاء أمام لجنة التحقيقات وأدلت بأقوالها، ولم يطلب منها أحد الاعتذار.
وأضاف: مجلس الإدارة سيتخذ إجراءاته حول المتسبب فى هذه التصريحات غير الصحيحة، مطالبًا الإعلاميين والصحفيين بالحصول على المعلومات والأخبار من مصادرها.
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