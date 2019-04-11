تفاصيل حبس الراقصة جوهرة بتُهمة "الرقص ببدلة شِبه عارية"

عاقبت محكمة جنح الجيزة الراقصة الروسية جوهرة بالحبس عام في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، والرقص ببدلة شبه عارية.

بدأت القضية منذ العام الماضي عندما رصدت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لراقصة مرتدية بدلة رقص شبه عارية غير مطابقة للمواصفات، تظهر فيها مفاتن جسدها ودون "شورت"، علاوة على استخدام يدها في الإشارة على أجزاء حساسة من جسدها لإثارة غرائز الشباب.

وتبيّن بتكثيف التحريات أن الراقصة تدعى "أيكاترينا أندريفا" وشهرتها جوهرة 31 عامًا روسيّة الجنسية، ودخلت مصر في 21 يناير/ كانون الثاني قبل الماضي، وأنها تتردد على مهلى ليلي في الجيزة لتقديم فقرة رقص شرقي.

وجرى توقيفها وأجرت النيابة العامة تحقيقا خاطبت خلاله نقابة المهن التمثيلية عما إذا كانت أصدرت تراخيص عمل الأجانب عامًا بعام، وفقا لما قاله محامي الراقصة الروسية بأنه تم منح الراقصة "أيكاترينا أندريفا" الشهيرة بـ"جوهرة" 31 عاما، تصريح العمل في أكتوبر الماضي حتى نهاية العام الجاري، ولم يصدر لها تصريح عمل عام كامل وفقا إلى قانون النقابة، وأن من المفترض أن يتم مده خلال العام الماضي 2018 بالرجوع للنقابة وحتى نهايته من عدمه أم لا.

واستعلمت النيابة عن حصول الراقصة على تراخيص عمل داخل مصر، فضلا عن تراخيص مكان العمل الذي تعمل به في استقدام عمالة أجنبية.

وأخلت نيابة قسم الجيزة، برئاسة المستشار محمد جمال، مدير النيابة، سبيل الراقصة بكفالة مالية قدرها ٥ آلاف جنيه.

وواجهت جوهرة اتهامات تحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، والرقص ببدلة شبه عارية، وأحيلت لمحكمة الجنح فصدر القرار السابق وتقدمت الراقصة بمعارضة على الحكم وأيدت محكمة جنح مستأنف الجيزة قرار أول درجة بالحبس لمدة عام.

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