عبير منير تُشارك في دراما رمضان بعملَيْن

كشفت الفنانة عبير منير عن مشاركتها في شهر رمضان المقبل بعملين، هما مسلسل "حكايتي" الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري ومسلسل "حكاية مُرة" الذي تقوم ببطولته الفنانة غادة عبدالرازق، وبشأن مشاركتها في مسلسل "حكايتي" قالت: "دوري سيكون مفاجأة ولا أريد أن أسرد تفاصيل لكنه سيدور في إطار اجتماعي، والسيناريو مكتوب بشكل يفوق الرائع".

وتابعت عبير منير، خلال تصريح خاصّ لها إلى "لايف ستايل": "أما عن دوري في مسلسل "حكاية مرة"، فأنا أقوم بدور "ماجدة" طبيبة متزوجة من الفنان أحمد أبوداوود، ويجمعها مع بطلة العمل الفنانة غادة عبدالرازق العديد من الأحداث المُشوّقة".

مسلسل "حكايتي" بطولة ياسمين صبري وفاء عامر وإخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل "حكاية مُرّة" بطولة غادة عبدالرازق وعبير منير وأحمد صيام ومجدي كامل وإنتاج طارق صيام وعلاء الكحكي وتأليف عمر عبدالحليم وإخراج ياسمين أحمد.

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