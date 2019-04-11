هدى تُعبِّر سعيدة بطرح أغنيتها "طقي موتي"

القاهرة - إسلام خيري
كشفت المطربة هدى عن سعادتها البالغة بطرح أغنيتها الجديدة "طقي موتي" على جميع القنوات الفضائية، وبخاصة في ظل تعاونها مع المنتج عمر حفيظ في باكورة أعماله الإنتاجية، مشيرة إلى أنها تحمّست لهذه التجربة بشكل كبير من الوهلة الأولى، وذلك في ظل حرص المنتج عمر حفيظ على وضعها في قالب موسيقي جديد ومختلف تماما عن جميع الأغنيات التي قدمتها من قبل خلال مشوارها الغنائي.
وأضافت هدى، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أن عمر حفيظ شخص مُبدع وصاحب فكرة ورؤية ستؤثر في تاريخ الأغنية خلال الفترة المقبلة، وهذا ما لمسته بنفسها وبخاصة أن كليب "طقي موتي" قدّمها بشكل جديد على الجمهور تحت رعاية الشركة المنتجة التي كانت شديدة الحرص على إظهارها بشكل مختلف.
وأعلنت هدى أنها قرّرت التعاون خلال الفترة المقبلة مع شركة الإنتاج في أكثر من عمل غنائي آخر نظرا إلى كونها تهتم بكل التفاصيل الخاصة بالمحتوى الموسيقي كاملا شكلا ومضمونا والدعاية الكبيرة التي ستنفذها في هذه الأغنيات.
يذكر أن أغنية "طقي موتي" غناء هدى وكلمات محسن الشبراوي وألحان تامر حجاج وتوزيع أشرف البرنس.
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