الإبياري يُؤكد أنّ العمل مع عادل إمام شرف

كشف الفنان طارق الإبياري عن سعادته بالوقوف أمام الفنان عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وقال الإبياري في تصريح خاص لـ" لايف ستايل"أنه شرف لأي فنان الوقوف أمام الفنان القدير عادل إمام ، كما إن دوري في العمل مختلف عمل قدمته من قبل حيث أجسد دور ابنه وهو مرتبط عاطفيًا بفتهاة هي الفنانة إلهام عبدالبديع وتتم خطبتهما ويتزوجان في النهاية.

يشار إلى أن مسلسل "فالانتينو" يشارك في بطولته كل من: دلال عبد العزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، محمد عطية، هدى الفتى، وعدد آخر من النجوم، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.

ويمتلك الزعيم عادل إمام مجموعة مدارس إنترناشيونال، وبالرغم من أنه متزوج ولديه 3 أبناء إلا أنه يتزوج مرة أخرى من فتاة تصغره في السن، مما يؤدي إلى نشوب خلافات قوية بينه وبين «أم أولاده»، وتبدأ أحداث مسلسل فالنتينو في التطور.

Advertisements

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- طارق الإبياري يُعلن سر مشاركته في "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

- هدى المفتي سعيدة بالتعاون مع عادل إمام