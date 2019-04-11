شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أكثر عن فيلم My Spy لبطل المصارعة ديف باتيستا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة " STX Entertainment " المنتجة لفيلم " My Spy"، أول تريلر للعمل المقرر طرحه خلال العام الجارى في دور العرض حول العالم.

فيلم " My Spy" من بطولة ديف باتيستا، كريستين شال، كين جيونج، كلوي كولمان، سيما فيشر، باريسا فيتز هينلي، نيكولا كورييا دامود، لورا سيليفيتز، ميراندا ميلار، ومن إخراج بيتر سيجال، ومن تأليف الأخوين إريك هوبر، وجون هوبر.

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ويدور الفيلم حول عميل في الـ CIA يجد نفسه تحت رحمة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، بعد أن تم إرساله سريًا للوصول إلى بعض المعلومات حول أسرتها.