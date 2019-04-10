ماليكا أرورا تعلن عن قدوم الصيف بصور من تحت الماء

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أشارت الممثلة والراقصة الهندية الشهيرة ماليكا أرورا Malaika Arora إلى وصول موسم الصيف بصور جديدة لها تقشعر لها الأبدان من Instagram، وهي في حوض السباحة، وترتدي ملابس السباحة الحمراء.

ارورا التي تعد شخصية تليفزيونية إلى جانب عملها بالتمثيل والرقص، قد شاركت بضع صور جديدة على موقعها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي Instagram، وقد نالت اعجاب متابعيها بسبب جمال قوامها وملابس السباحة الأنيقة.

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تُظهر الصورة الأولى ماليكا وهي تحت الماء، تحدق في الكاميرا، مرتدية ملابس السباحة الحمراء، والصورة الثانية تبرزها وهي تطفو على الماء، لكن هذه المرة كانت ترتدي ملابس سباحة سوداء.

في سياق مختلف، تصدرت الممثلة مؤخرًا عناوين الصحف بعد أن نشرت العديد من المواقع الفنية صورًا من إجازتها في جزر المالديف، ويُعتقد بأنها ذهبت في تلك الرحلة مع صديقها، الممثل أرجون كابور، حيث تم تصوير الثنائي في مطار مومباي، لدى عودتهما.

في أثناء الرحلة، قام كل من ارجون وماليكا بمشاركة متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور من الجزيرة الرائعة، على الرغم من أنهما لم يظهرا في أي صور معًا.

وفي سياق جديدهما الفني، يعمل أرجون كابور على عدد من الأفلام الجديدة مثل Sandeep Aur Pinky Faraar، وفيلم Panipat، كما شوهدت ماليكا آخر مرة كقاضٍ في برنامج “البحث عن المواهب” في الهند.