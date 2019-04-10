فيكتوريا بيكهام تتلقّى هديةً غير متوقعة من كورتني كارداشيان.. ما هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تلقّتْ مصممةُ الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام، هديةً غير متوقعة من صديقتها كورتني كارداشيان.

وشاركتْ فيكتوريا بيكهام بعض مقاطع الفيديو على "إنستغرام" من هدايا نجمة تلفزيون الواقع، كورتني كارداشيان، مساء أمس الثلاثاء.

وشُوهدت فيكتوريا وهي تُفرّغ العلبة والتي جاءت مزينةً بالورود البيضاء الجميلة، وقالت: "لقد استلمت هذه الهدية من كورتني وهو صندوق ضخم مليء بالزهور الجميلة الرائعة، وفي داخل الصندوق، يوجد بيجاما باللونين الأبيض والأسود ومنامة للعين".

ومع هذه الهدايا، كتبتْ مذكرة مكتوبة بخط اليد: "فيكتوريا!! سعيدة للغاية بإطلاق موقع الويب الجديد الخاص Poosh وأردت أن أشارككم بعضًا من الأشياء الجيدة المُفضّلة لمساعدتك على أن تعيشي حياتك الأفضل".

Advertisements

شاركت فيكتوريا مقطع فيديو ثانيًا من داخل الصندوق: "أُحب هذه البيجامات المخططة X Kisses".

كانت قد بدأت صداقة كورتني وفيكتوريا عبر الإنترنت في عام 2017 بالصدفة، عندما قامت كورتني كارداشيان بتقليد صورة ساق فيكتوريا الشهيرة، مما دفع أيقونة الموضة للرد بأسلوبها الممتع التقليدي.

وشوهدت كورتني وهي تتسكّع على أريكة ووضعت تعليقًا على الصورة: "فيكتوريا، سأتصل بك لاحقًا عُدت للتو من لعبة كرة القدم".

وردّت فيكتوريا على صورة كورتني بواحدة من صورها الخاصة، وهي مسترخية على أريكة حمراء فاخرة ومرتدية ثوبًا ورديًا فاتحًا، مع وجود منشفة بيضاء ملفوفة حول رأسها وهاتفها المحمول في يدها.