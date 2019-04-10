تعليق بسمة بوسيل على أنباء زواج تامر حسني سرًّا

رفضت الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل، الاستماع إلى تحذيرات متابعيها بضرورة توخّي الحذر، من تطور علاقة زوجها الفنان تامر حسني والفنانة الخليجية أسيل عمران، بعد انتشار شائعات عن زواجهما سرًّا، وأكدت بسمة أنّ أسيل صارت صديقتها المقربة ولا يجمعها بتامر إلا علاقة عمل.

بسمة تجاهلت الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول زواج تامر حسني من أسيل سرًّا، واعتبرتها كذبة إبريل، ولكنها تلقت نصيحة من متابعة، تحدثت بثقة عن ضرورة توخي الحذر من أسيل قائلة: نصيحة احترسي من أسيل، وانا عارفة بقول إيه.

وعلى الفور ردت بسمة بوسيل: حبيبتي حرام تحكمي على حدّ وانتي ما تعرفهوش، أسيل بنت متربية أوي ومحترمة، وهي وتامر صحاب ، وبقِت صاحبتي أنا كمان لما تعرفنا، واحنا اصلا بنفهم أوي في الناس، تامر عمرو ما بيشتغل ولا بقرّب لبيتو ناس وحشة ، فعشان كده ميصحش حتى تفكري لثانية في حاجة كده .

يُذكر أنّ أسيل عمران حققت نجاحًا كبيرًا بعد مشاركتها في تصوير أحدث كليب لتامر حسني بعنوان "ناسيني ليه"، وقدّما معًا لقطات رومانسية مؤثرة، وأعلن تامر لاحقًا اختيارة لأسيل لتشاركه بطولة فيلم جديد، وأكدت عمران، أنّ حسني اشترط عليها الإقامة في القاهرة لمدة شهر على الأقل، حتى تتقن اللهجة العامية المصرية قبل تصوير الفيلم.

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