صبا مبارك تحتفل بعيد ميلادها الـ 43 مع أسرتها

يصادف اليوم الأربعاء 10 أبريل يوم ميلاد النجمة الأردنية صبا مبارك الـ 43، ومن المؤكد أنها ستحتفل به ضمن كواليس مسلسلها الجديد "عبور" الذي يناقش أحوال اللاجئين، ومن المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2019، "سيدتي. نت" يشارك النجمة صبا احتفالها ويتوقف أمام أهم محطاتها الفنية والشخصية.

اسمها بالكامل صبا أحمد سليمان مبارك السيوف، ولدت يوم 10 أبريل عام 1976، في قرية عجلون بالأردن لأبٍ أردني وأم فلسطينية، وليس صحيحًا أنها من مواليد العام 1971.

والدتها الفنانة التشكيلية حنان الآغا وخالتها الممثلة هيفاء الآغا، وهي مَن ساعدتها في خوض تجربة التمثيل.

ولديها أختٌ وحيدة اسمها آية.

التحقت بكلية الفنون الجميلة في جامعة اليرموك، لتسير على خطى والدتها كفنانة تشكيلية، ولكنها غيّرت مسارها وحصلت على شهادة البكالوريوس في المسرح من الجامعة نفسها، عام 2001 لتحترف الفن التمثيلي.

بدأت حياتها المهنية في التمثيل وهي طالبة عام 1998 في المسلسل التلفزيوني الأردني "قمر وسحر".

ظهرت موهبتها بالعام نفسه، عندما شاركت في بطولة مسلسل "الكواسر"، ولكنها تفرغت لاحقًا لإنهاء دراستها الجامعية، وعقب تخرجها عادت لمواصلة نشاطها الفني، وقدّمت ثالث أعمالها التاريخي "عمر الخيام" عام 2002، كما شاركت بالعام نفسه بمسلسل "الأرواح المهاجرة" مع نجوم من نخبة الدراما السورية. بعد عام قدمت شخصية غزالة الشيباني بالمسلسل التاريخي "الحجّاج".

شاركت خلال عام 2005 في بطولة المسلسل التاريخي "آخر أيام اليمامة" برفقة النجوم غسان مسعود، وزهير النوباني، كما قدمت دور البطولة في مسلسل "الشمس تشرق من جديد".

العام 2006 شهد إطلالات عدة مميزة، منها بطولة مسلسل "دعاة على أبواب جهنم"، وظهرت بشخصية هند في المسلسل التاريخي "خالد بن الوليد"، وقدمت أيضًا دورًا في مسلسل "صدى الروح"، وشاركت بحلقات عدة من مسلسل "أهل الغرام".

عام 2007 شاركت النجم الراحل ياسر المصري بطولة المسلسل البدوي "نمر بن عدوان" بدور وضحة، وكان لها مشاركة بشخصية الممرضة حنان بمسلسل "الاجتياح" الذي يروي أحداث اجتياح الضفة الغربية ومجزرة جنين، كما ظهرت بمسلسل "سيرة حب" في العام نفسه.

في 2008 عادت لتقديم الأدوار البدوية بشخصية عليا من مسلسل "عيون عليا"، وأيضًا بشخصية الهنوف بنت الشيخ وضاح، بمسلسل "صراع على الرمال".

خطفت الأنظار عام 2009 عندما جسدت شخصية الملكة بلقيس في مسلسل "بلقيس ملكة سبأ"، وشهد عام 2010 تألقها بدور منى بمسلسل "وراء الشمس"، كما شاركت بالمسلسل السوري- المصري "أنا القدس".

قدّمت خلال عام 2011 دور جميلة في المسلسل الشامي "الزعيم"، وشاركت في المسلسل المصري "شربات لوز" برفقة النجمة يسرا، كما ظهرت ببطولة مسلسل "حكايات بنات" بدور أحلام، لتبدأ شهرتها داخل مصر.

أقرأ أيضاً : صبا مبارك تتحدث عن كواليس تصوير مسلسل "طايع" في "هنا العاصمة"

Advertisements

عام 2013 قدّمت بطولة مسلسل "زين"، كما شاركت النجم نور الشريف بطولة مسلسل "خلف الله"، وظهرت بمسلسل "آسيا" ومسلسل "موجة حارة" في العام نفسه.

عام 2015 أدت دور "ريّا" في مسلسل "العهد: الكلام المباح"، وشاركت بمسلسل "حق ميت"، وفي 2016 قدمت دور درية نجار بمسلسل "أفراح القبة" مع مواطنها إياد نصار والنجمة منى زكي وجمال سليمان.

مسيرة صبا مبارك لم تتوقف عند حدود الدراما التلفزيونية، فظهرت سينمائيًّا للمرة الأولى عام 2003 في الفيلم الأردني "سفر الأجنحة"، كما شاركت في بطولة أفلام "خارج التغطية"، و"مملكة النمل".

ظهرت في السينما المصرية للمرة الأولى عام 2010 بالمشاركة في بطولة فيلم "بنتين من مصر"، وفي عام 2012، شاركت في فيلم "الراهب" مع هاني سلامة.

وسجلت ظهورًا عالميًّا عن طريق سلسلة أفلام "Hamilton" السويدية، وذلك بدور ضابطة من منظمة التحرير الفلسطينية.

لديها ولد اسمه عمّار من طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري.

نالت جائزة أفضل ممثلة في مهرجان الشرق الأوسط بإيطاليا، وجائزة "تايكي" لأفضل ممثلة أردنية وعربية، وجائزة دبي للدراما، عن مسلسل "بلقيس" عام 2009.

قد يهمك أيضاً :

صبا مبارك تتحدث عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مهرجان "الجونة"

إدارة "الجونة" تختار صبا مبارك كعضو لجنة تحكيم لـ"الأفلام القصيرة"