كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سينرجي" تعرض "قمر هادي" لـ هاني سلامة على ON E والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت شركة "سينرجى" فى الكشف عن الخريطة الدرامية، المقررعرضها على القنوات الفضائية، إذ تعرض شبكة قنوات ON E مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة على شاشتها في السباق الدرامى المقبل، وهو العمل الذي يظهر فيه هانى سلامة بشخصية "هادى أبو المكارم" الذي يفقد الذاكرة بسبب حادث ضخم، ويعد العمل ثالث تعاون بين هانى سلامة والمخرج رؤوف عبد العزيز، واللذان شكلا ثنائى متفاهم ومتكامل من حيث الأداء والتكنيك والإخراج.

وفى السياق ذاته يواصل المخرج رؤوف عبد العزيز تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل، حيث انتهى فريق العمل من تصوير الـ 15 حلقة الأولى، كما انتهى من مونتاج ومكسالج الـ 10 حلقات الأولى لتسليمها لشركة سينجرى المنتجة للعمل .

سلسل "قمر هادي" تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته داليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومحسن محيي الدين، ونورهان ومريم حسن، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، ومؤمن نور، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وعزوز عادل، وهايدي رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة، وآخرين.