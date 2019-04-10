عودة سينمائية ليسرا مع «صاحب المقام»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعود الفنانة المصرية يسرا إلى السينما بعد غيابٍ طويل، وذلك من خلال فيلم “صاحب المقام”، والذي من المقرر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن ُشارك يسرا مع المخرج الشاب ماندو العدل والكاتب ابراهيم عيسي الذي قام بكتابة الفيلم ومعالجته السينمائية.

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ويشارك يسرا في بطولة الفيلم الذي ينتجه أحمد السبكي، الفنان آسر ياسين، فيما سيتم الإعلان عن باقي فريق العمل قريباً، ومن المتوقع أن يشارك الفيلم بعدة مهرجانات قبل طرحه تجارياً بالصالات السينمائية مع بداية العام المقبل.

وكانت الفنانة المصرية قد كشفت، عن سر شبابها الدائم، وقصة الحب التي جمعتها بزوجها الحالي المهندس خالد سليم، وسبب استمرارها.

يسرا، قالت خلال لقائها في برنامج mbc trending، والمذاع عبر فضائية mbc، على هامش عرض الأزياء الذي أقامته شركة «ديور» في دبي، إن استمرار قصة حبها هي والمهندس خالد سليم، يعود إلى أن التفاهم والاحترام هو أهم شيء بين أي اثنين لاستمرار العلاقة بينهما، وعن سر شبابها الدائم أكدت أن شعورها بشباب قلبها هو الذي يبقيها شبابًا وتحافظ على لياقتها دائمًا.