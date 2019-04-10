مي كساب تتعاون مع زوجها أوكا في أغنية جديدة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت المطربة المصرية مى كساب، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنيتها الجديدة ” أنا لسه هنا “، والتى تتعاون فيها مع زوجها أوكا.

أغنية “أنا لسة هنا” تعد واحدة من أغاني ألبوم مى كساب الجديد، والذى يضم 11 أغنية منها: “متغيرة، في من ده، ببساطة، أتحملني” وغيرهم.

ويحرص أوكا على أن يقدم زوجته مي كساب بشكل فني جديد، حيث أن جميع أغاني الألبوم من توزيعه.

ومن جهة أخرى، تقوم مي بتصوير دورها في مسلسل “اللعبة”، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني المقبل، بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، سامي مغاوري، ومن تأليف فادي أبو السعود، وإخراج معتز التوني.

Advertisements

وعلى جانب أخر، أعبرت الفنانة المصرية مي كساب، عن غضبها الشديد من التعليقات السلبية التي تتلقاها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت مي كساب، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «إلي الآباء والأمهات ربو أولادكم صح على الدين والأخلاق بجد أنا تعبت من كمية التعليقات السافلة الغير آدمية على السوشيال ميديا».

وأضافت مي: «المصيبة بيردو يقولو ده نقد نقد بالشتيمة ما شاء الله على التربية أنا تعبت والله تعبت مش قادرة استحمل الإهانات دي».