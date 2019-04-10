متابعة بتجـــــــــــــرد: احتفلت الفنّانة أنغام منذ ساعات بألبومها الجديد “حالة خاصة جداً”، في أحد الفنادق المُطلِّة على نهر النيل في القاهرة.
وحضر الحفلة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم يسرا، إلهام شاهين، زينة، ريم البارودي، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، كندة علوش، أحمد جمال، خالد سليم، محمد الشرنوبي، هيثم شاكر، بالإضافة إلى فريق عمل الألبوم.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الحفلة، منها فيديو أظهر رومانسية المُوزِّع أحمد إبراهيم في تعامله مع زوجته أنغام، حيث كانت تستعد لإجراء حوار تلفزيوني مع أحد البرامج التلفزيونية، بينما يمسح زوجها دموعها ويُعدّل الـ “ماكياج” الذي تأثّر بفعل بكائها.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج أنغام يمسح دموعها بعد تأثّرها الشديد – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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