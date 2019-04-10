خبر وفاة سميرة توفيق يُقلق محبّيها.. ما الحقيقة؟

متابعة بتجــــــــــــرد: مرّة جديدة، ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بشائعة وفاة الفنانة القديرة سميرة توفيق، وهو الأمر الّذي أقلق محبّيها من مختلف البلدان العربيّة. وخرجت لينا رضوان، إبنة شقيقة سميرة توفيق، عن صمتها ونفت الشائعات الّتي تتكرّر في الفترة الأخيرة واصفةً مطلقيها بـ “أهل الشر”. وشاركت لينا رضوان متابعيها بمنشورٍ جاء فيه “يا أهل الشر، سميرة توفيق بخير بمنزلها في لبنان. كفاكم كفاكم ربّي عليكم قدير”. وأضافت لينا رضوان “نطئمن كلّ المحبّين بأن سميرة توفيق بخير وصحة وعافية، وشكراً لكلّ محبّ في الوطن العربي”.

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