رولا حمادة في ذكرى الحرب الأهلية: “خسرنا أحلامنا عالفاضي”

متابعة بتجـــــــــــرد: عشية ذكرى الحرب اللبنانية في 13 نيسان، غرّدت الممثلة رولا حمادة عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر فنال كلامها تأييداً من قبل روّاد الإنترنت.

وفي التفاصيل، فقد كتبت رولا حمادة “١٣ نيسان ذكرى حرب لبنانية اهلية خسر فيها البلد آلاف الضحايا والشهداء عالفاضي، خسرنا فيها مراهقتنا وشبابنا واحلامنا عالفاضي”.

واضافت رولا حمادة “ما بقي الا الفساد والافلاس الاجتماعي والسياسي والانهيارات ع كل المستويات. الله يرحمنا جميعا”.