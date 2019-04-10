عابد فاهد مفاجأة كليب جورج وسوف الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: تحت إدارة المخرج أحمد المنجد، صوّر سلطان الطرب جورج وسوف أغنية “سكت الكلام” على طريقة الفيديو كليب بمشاركة نجم من الدراما السورية سيشكّل مفاجاة في العمل المُنتظر.

وفي التفاصيل، فقد شارك الممثل السوري عابد فهد في فيديو كليب “سكت الكلام” للفنان جورج وسوف بالإضافة إلى كلّ من الممثل السوري ميلاد يوسف والممثلة اللبنانية تاتينا مرعب.

وقد أعرب روّاد الإنترنت عن حماسهم لمشاهدة عابد فهد مع سلطان الطرب فور إنتشار الخبر بإنتظار صدور الكليب في الفترة المقبلة.