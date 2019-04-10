محكمة هندية ترفض تأجيل عرض فيلم "نانيدرا مودي": غير مسيس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المحكمة الهندية تحدد موعد طرح فيلم مودي
حددت المحكمة العليا الهندية 11 أبريل/نيسان الجاري موعدا لطرح فيلم "نانيدرا مودي"، ورفضت التماسا قدمه بعض المعارضين الهنود بشأن تأجيل الموعد، خوفا من تأثير العمل على نتائج الانتخابات الهندية المقرر إجراؤها الشهر الجاري.
ورأت المحكمة أن الفيلم، الذي كان من المفترض طرحه الجمعة، غير مسيس وإنساني يتناول حياة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، وقصة كفاحه منذ أن كان طفلا يبيع الشاي داخل محطة القطار.
وغرد بطل الفيلم فيفيك أوبروي، على حسابه الخاص عبر تويتر، معربا عن سعادته بقرار المحكمة، معتبرا أن قرارها يؤكد مبادئ الديمقراطية الحقيقية ومناخ الحرية الذي تعيشه الهند.
"نانيدرا مودي" إخراج أومونج كومار، ويشارك فيفيك أوبروي بطولته كل من زارينا وأهاب وبومان إيراني، وحقق الإعلان الترويجي للفيلم ٢٤ مليون مشاهدة.
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