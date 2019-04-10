إلهام الفضالة تفتقد لمشاعر الأمومة.. وهيا الشعيبي تعيش صدامات.. وشيلاء سبت غامضة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تفتقد الفنانة الكويتية إلهام الفضالة لمشاعر الأمومة بدورها في المسلسل الدرامي "وما أدراك ما أمي"، الذي سيعرض في شهر رمضان على قناة mbc.

وحول ذلك الدور، أشارت الفضالة إلى أن شخصية "غنيمة" التي تؤدي دورها في العمل عاشت ظروفًا مختلفةً جعلتها قاسية على بناتها، وذلك بسبب تعرضها للظلم في طفولتها، ثم مرورها بموقف آخر مع إحدى بناتها".

وتضيف الفضالة: "إن كل مشهد قاس يتابعه الجمهور سيجعل منه أكثر تعاطفًا مع الشخصية التي أقدمها، وعلى الرغم من كل ما فيها من قسوة، إلا أنه لن يكرهها"، مشيرةً إلى أن "غنيمة سلبية جدًا بل كريهة، ولكن رغم جديتها المفرطة نجدها في بعض المواقف طريفةً مع جارتها التي تؤدي دورها هيا الشعيبي".

من جهتها، قالت الفنانة هيا الشعيبي: "هذه هي المرة الأولى التي أقدم فيها مع إلهام الفضالة عملاً دراميًّا؛ إذ التقينا سابقًا في الكوميديا".

وتثني الشعيبي على "النص الجميل وما يتضمّنه من أحداث مشوقة"، مشيرةً إلى أنها تؤدي شخصية امرأة تعيش صدامات مستمرة مع ابنتها، بالإضافة إلى علاقة طيبة تجمعها بغنيمة.

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وفي ختام حديثها، شدّدت الشعيبي على الروح الإيجابية التي سادت تصوير العمل، مؤكدة أن الجمهور سيتفاعل مع هذا النمط من الكوميديا السوداء، على حد وصفها.

أما الفنانة شيلاء سبت، فوصفت دورها بأنه سيكون عبارة عن شخصية شابة جميلة وسط الكثير من الغموض والتشويق في الأحداث، مشيرة إلى أنها شخصية جديدة عليها بالشكل والمضمون، وما أن تدخل في سياق العمل حتى تفُاجأ بحدوث أمور غير متوقعة، لتتلاحق الأحداث تباعًا بإيقاع سريع ومشوّق، حسب قولها.

يشار إلى أن المسلسل يجمع إلى جانب هؤلاء النجمات، كلًا من محمد العجيمي، فاطمة الصفي، حسين المهدي، هنادي الكندري، فهد باسم، ناصر عباس، نور خالد الشيخ، روان العلي، شهاب حجية، محمد الحداد، خالد الشاعر، رندا الحاج، نورا محمد، ملك أبو زيد، رتاج العلي، وشهد الكندري.