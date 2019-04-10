هل تعرّضت روان بن حسين للخيانة مجددًا؟ شاهدي رسالتها!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن عادت الفاشينيستا ومدونة الموضة الكويتية روان بن حسين مؤخرًا إلى خطيبها، يبدو أن الأمور بينهما لم تعد على ما يرام.
وأثارت بن حسين الجدل من جديد بسبب منشور عن الخيانة، عبر حسابها على تويتر، يثير الشكوك حول خلافها مجددًا مع خطيبها، إذ استعانت بمقولة: "أنت لا تزال تبحث عني في كل امرأة"، وهي جملة شهيرة جاءت على لسان الممثلة الإسبانية بينيلوب كروز في فيلم " Vicky Cristina Barcelona فيكي كريستينا برشلونة".
وتفاعل متابعو روان بن حسين مع منشورها متسائلين، هل تمر علاقتها بخطيبها بالارتباك أم أنها مجرد كلمات أعجبتها، إلا أن المدونة الكويتية حذفت المنشور بعد لحظات.
وكانت بن حسين فاجأت متابعيها في يناير الماضي بنشر صورة غير متوقعة، كشفت عن تعرضها للخيانة من قبل حبيبها.
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