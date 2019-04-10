موجة سخرية من الفنانة إيمان العميري بعد إدعائها بأنها "المهدي المنتظر"

أثارت الفنانة التونسية إيمان العميري موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت عبر حسابها على “إنستغرام” عدداً من المنشورات، والنصوص المجتزأة بشكل عشوائي، وقالت إن هذه النصوص قد وردتها في أحلامها. كذلك نشرت إيمان فيديوهات عبر “Story” ادعت فيها أنها هي المهدي المنتظر وأن وحياً جاءها برسالة سلام من أجل التوحيد بين الشعوب، وقالت إنها لم تنم منذ ثلاثة أيام بسبب كم الرسائل التي تصلها، وتحذرها من كوارث جديدة ستقع للبشرية.

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