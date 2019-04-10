إحتفلت الممثلة نادين الراسي بعيد ميلاد ابنها الصغير كارل، وذلك بعد السماح لها برؤية طفليها كارل ومارسيل بعد أشهر من منعها من رؤيتهما، بسبب والدهما وطليقها جيسكار ابي نادر. ونشرت الراسي عدداً من الفيديوهات عبر حسابها على “انستغرام”، ظهرت فيها مع ابنيها في منزلها وهي بغاية السعادة. قد يهمك أيضًا: نادين الراسي تنشر فيديو مثير للجدل عبر حسابها على " إنستغرام" نادين الراسي تكشف كواليس الصلح مع ابنها بعد واقعة الضرب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاده ابنها كارل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.