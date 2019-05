شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق فاعليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الأربعاء فاعليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ21، والتي تستمر حتي 16 أبريل 2019 وتنطلق فعاليات المهرجان اليوم بعرض فيلم الافتتاح بعنوان "نحن مَا أميرات We Are Not Princesses".

يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بالمهرجان: النسمة الزرقاء ودلتا وتشخيص وألعاب منزلية وأحزان هندية ومايكل ودانييل واحتلال والسينما المحتلة وجمهورية الرغبة الشعبية والموجة التالية ورمسيس راح فين وتأتون من بعيد.

أما مسابقة الأفلام التسجیلیة القصیرة فتضم: مائة عام من الركض وجبل ورائع وسوق الأحد وممشى وأجساد وولد في جامبيا وكرفان وبعيدًا وغزة وفى هذه الأرضى ومعجزة البقاء وشارع هادئ ونادر وهذه هي الحياة والقلعة والمدينة والسماء والغريب والجحيم الأبيض وأمواج والبحث عن عدى، فيما تضم مسابقة أفلام التحريك 23 فيلمًا، ويقدم المهرجان برامج موازية منها البرنامج البولندي والفرنسي والأفريقي .

تضم لجنة تحكیم الفيلم التسجيلي الطويل والقصير المخرج يسري نصر الله - مصر رئيسًا وعضوية كل من كريس ماكدونالد من كندا وبيدرو بيمينتا من موزمبيق وشيريل تشانج من الصين وسُلافْ فواخرجي من سوريا.