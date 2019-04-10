شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء منتظرة بحفل كارول سماحة مع عبدالحليم حافظ.. أبرزها رؤية العندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة كارول سماحة لإحياء حفل فريد من نوعه، حيث تتشارك فيه الغناء مع الفنان الراحل عبدالحليم حافظ الذي يتجسد على خشبة المسرح بتقنية الهولوجرام، التي تستخدم لأول مرة في مصر، يوم 19 إبريل بمركز المنارة في التجمع الخامس، ومع الوعود التى صرحت بها "كارول" حين أكدت على أنه سيكون الحفل الأضخم في تاريخها، ولذلك فإن الجمهور ينتظر عدة أحداث في حفل 19 إبريل:

1- تقنية الهولوجرام لأول مرة

ينتظر الجمهور خبرة مختلفة مع تقنية "الهولوجرام" (التصوير المجسم ثلاثي الأبعاد) لأول مرة في مصر، وهي التقنية التي يشاهدها الجمهور المصري في ستوديوهات تحليل كرة القدم العالمية، وتعتمد التقنية على استحضار شخص بكامل هيئته وحجمه الطبيعي إلى مكان يتفاعل فيه مع المحيطين به ويتحدث وكأنه موجود بشكل واقعي.

2- العندليب حيًا

لم يحظ أي من عشاق عبدالحليم حافظ من جيل الشباب برؤيته أو حضور حفل له، فالعندليب الذي رحل عن عالمنا في مارس 1977 ترك إرثا غنائيا ضخما جعله أهم مطرب عربي في عصره، وبالطبع تأثرت الأجيال التالية بأغنياته، وبالتالي فإن حفل "الهولوجرام" فرصة للأجيال الجديدة لرؤية العندليب متجسدا على المسرح بكامل هيئته.

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3- أولى حفلات كارول سماحة بعد "المطلقة"

أثارت كارول مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع بسبب أغنيتها الأحدث "المطلقة"، والتي تتناول فيها مأساة المرأة المطلقة في الوطن العربي، والنظر لها باعتبارها مجرد وعاء للرغبة فقط، وهي أولى خطوات "كارول" في حملتها ضد الصورة المغلوطة عن المطلقات وللتوعية بمساوئ الطلاق وما ينتج عنه من مأساة أسرية، ويتطلع جمهور "كارول" خلال الحفل لمعرفة المزيد عن الحملة والاستماع إلى الأغنية "لايف"

4- الموسيقى

ينتظر جمهور الحفل عرضا موسيقيا مبهرا، حيث سيتكون الأوركسترا المصاحب لصوت كارول وعبدالحليم من 70 عازف، يقوده المايسترو جورج قلته، صاحب لقب أصغر مايسترو في مصر وأحد أهم الموسيقيين في مصر حاليا، وأصغر طالب خريج من "الكونسرفتوار" ينال مرتبة الشرف، وهو كذلك أصغر مايسترو يقود أوركسترا القاهرة السيمفوني بكل ما يمثله من تاريخ، وقد لمع اسمه مؤخرا مع إعادة إنتاجه لتترات البرامج القديمة وتترات المسلسلات.

5- مفاجأة الحفل

كشف منظمو الحفل أن هناك مفاجأة تنتظر جمهور الحفل والمنتظر قدومه من جميع أنحاء الوطن العربي، كما يتشوق جمهور العندليب لمعرفة الأغاني التي ستجمع كارول سماحة وحليم.