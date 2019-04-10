شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى كلاركسون وسام سميث أبرز المشاركين فى Billboard Music Awards والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز "Billboard Music Awards" لعام 2019 و المقرر إقامته في الأول من مايو المقبل، عن عدد من النجوم الذين سيشاركون في الحفل باستعراضات غنائية راقصة، فمن المقرر أن تقدم الحفل النجمة كيلي كلاركسون وتشارك ايضا بالاستعراضات ، ايضا تضم القائمة النجم سام سميث ولورين دايجل و Khalid .
و بالرغم من أن نجمة الراب الشهيرة كاردي بي تصدرت ترشيحات الـ "" Billboard Music Awards " بـ 21 ترشيح ، لكن لم يكشف القائمون على الحفل حتى الآن أن كاردي بي ستشارك باستعراضات بالحفل أم لا ، وذلك حسب موقع " extratv" .
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