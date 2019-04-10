أول تعليق من مدير أعمال جوهرة بعد الحكم بحبسها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:

قررت محكمة جنح الجيزة، اليوم الأربعاء، حبس الراقصة الروسية "ايكاترينا اندريفا"، الشهيرة بـ "جوهرة" سنة مع الشغل والنفاذ، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز.

وقال بسام عبد المنعم مدير أعمال الراقصة:" إن هذا الحكم عن القضية القديمة التي اتهمت فيها في فبراير 2018".

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وأوضح:" محامي جوهرة يقوم بعمل استئناف على الحكم لأنه ليس حكمًا نهائيًا".

ونفي "باسم" أن يكون هناك أي تأجيل لحافلاتها أو تعاقداتها ".

يذكر أن مباحث شرطة الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار قامت بضبط الراقصة، جوهرة في فبراير 2018، وإحالتها إلى النيابة بتهمة التحريض على الفسق.