بالفيديو.. أحمد جمال يطرح أغنية "النسيان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: طرح المطرب الشاب أحمد جمال أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "النسيان"، ضمن أغاني ألبومه الجديد عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب". أغنية "النسيان" كلمات نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال، توزيع أحمد إبراهيم. يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال أغنية بعنوان "أخو الشهيد"، والتي قدمها في احتفالات يوم الشهيد.

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