بحضور يسري نصري الله وسولاف فواخرجي.. انطلاق الإسماعيلية السينمائي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تنطلق مساء اليوم الأربعاء فعاليات الدورة الـ ٢١ من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والتي تقام في الفترة من 10 إلى 16 أبريل.

ويبدأ الحفل في تمام السابعة بقصر ثقافة الإسماعيلية، ويفتتحه وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أ.ح حمدي عثمان، ورئيس المركز القومي للسينما د.خالد عبد الجليل، ورئيس المهرجان الناقد عصام زكريا.

وتصعد لجنة تحكيم مسابقتي الأفلام التسجيلية، برئاسة المخرج المصري يسري نصر الله، وعضوية كل من كريس ماكدونالد من كندا، وسلاف فواخرجي من سوريا، وبيدرو بيمينلا من موزمبيق وشيريل تشانج من الصين، ولجنة تحكيم مسابقتي الأفلام الروائية القصيرة والتحريك برئاسة المخرجة الفرنسية مارلين كانتو، وكاثرين ميبورج جنوب إفريقيا، ومحمد حماد من مصر، وانستاسيا ديمتريا من اليونان ونواف الجناحي من الإمارات.

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ويكرم المهرجان سعيد شيمي، والمخرج اللبناني برهان علوية، والمخرج الإفريقي موازيه نجانجورا من الكونغو، والمخرجة الراحلة عطيات الأبنودي التي تحمل الدورة اسمها.

ويتخلل حفل الافتتاح فقرة غنائية لنجم آراب أيدول "يحيى يعقوب" ويغني"رسالة سلام من أرض الفيروز" من كلمات أحمد حسن راؤول وتلحين كريم عرفة وتوزيع أيمن التونسي، كما يتم تقديم استعراض لباليه الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ويفتتح المهرجان الفيلم التسجيلي "نحنا لسنا أميرات" الذي يدور حول اجتماع مجموعة من اللاجئات السوريات في بيروت، خلف كواليس المسرح لأداء مسرحية أنتيجون اليونانية القديمة.

ويخلق مساحة اجتماعية لهن تعبر عن قدرتهن على إيجاد الضحك ومواصلة الحياة رغم تفاقم الأوضاع في الوطن، ومن خلال حكايات تضيف بعدا آخر للحرب السورية.