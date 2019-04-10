محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
تواصل النجمة نسرين أمين تصوير مشاهدها في مسلسل "زلزال"، إلى جانب النجم محمد رمضان، الذي من المقرر عرضه ضمن السباق الدرامي لرمضان المقبل.
كشفت نسرين عن دورها في تصريحات خاصة لمصراوي قائلة:" أقد دور فتاة شعبية متزوجة من محمد رمضان، وتغير عليه بشدة، وتعيش معه في منزل بسيط".
واستكملت: أظهر بشكل مختلف في أحداث العمل، وأرتدي الحجاب في أغلب المشاهد".
وتابعت:" انتهيت من تصوير ما يقرب من 70% من مشاهدي ضمن أحدث العمل، ونكثف ساعات العمل للحاق بالموسم الرمضاني
مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، نسرين أمين، ماجد المصري، أحمد صيام، حنان سليمان، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين أمين لمصراوي:" أتزوج محمد رمضان وأرتدي الحجاب في "زلزال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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