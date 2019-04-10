حورية فرغلي مع "ياسمينا..وملكة الغجر" في معسكر مغلق لمدة 3 أسابيع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تواصل أسرة مسلسل "ياسمينا.. وملكة الغجر"، تصوير أحداث العمل، في مدينة الإنتاج الإعلامي، ودخل فريق العمل في معسكر مغلق للانتهاء من التصوير قبل شهر رمضان.

يصور فريق عمل مسلسل "ياسمينا.. وملكة الغجر" في المدينة على مدار 3 أسابيع في الديكور الأساسي، وهو "ربع الغجر"، في الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي

وينتقل المخرج عبد العزيز حشاد، خلال الأسبوع المقبل، بفريق العمل إلى إحدى الفيلات لتصوير مجموعة مشاهد على مدار يومين، قبل السفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت.

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وتدرس حاليًا الشركة المنتجة عروضًا مختلفة من عدة قنوات فضائية، وتفاضل بينها، للاستقرار على القناة التي ستتعاقد معها على شراء حق عرض المسلسل خلال موسم دراما رمضان المقبل.

يذكر أن، مسلسل "ياسمينا.. وملكة الغجر" يتناول حياة "الغجر" بشكل جديد ويقدم لأول مرة على مستوى الحوار والصورة والملابس والديكور.

والمسلسل تأليف الكاتب محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم فيفي عبده وحورية فرغلي، وسامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد.