بالصور.. دينا تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفل عدد من أصدقاء الفنانة دينا بعيد ميلادها في أحد الأماكن العامة، ووجهت لهم الشكر لهم عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت دينا صور من الحفل وهي تقف وسط أصدقائها وأمامهم تورتة عيد الميلاد التي أعُدت خصيصًا لها وتحمل صورتها.

وكتبت: "الاحتفال بعيد ميلادي مبكرًا شكرًا على المفاجأة".

وكان آخر أعمال دينا مسلسل "نسر الصعيد" للنجم محمد رمضان والذي عُرض رمضان الماضي، وشارك في بطولته عدد من النجوم من بينهم وفاء عامر، وسيد رجب، ودرة، وعائشة بن أحمد، وعايدة رياض وإخراج ياسر سامي