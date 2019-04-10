شاهد: والد صابرين بورشيد في أول تصريح له عن حالة ابنته وكيف اكتشف مرضها.. وتأثر زملائها على الهواء

تفاقمت الحالة الصحية للإعلامية والممثلة البحرينية صابرين بورشيد، حيث انتشرت صورتها وهي ترقد على سرير الشفاء في المستشفى، بعد ما تم تشخيصها بمرض خبيث وورم في الرأس، وكان والدها قد طلب من الجمهور الدعاء لها وناشد المسؤولين في البحرين لتسريع إجراءات تسفيرها للعلاج في الخارج.

وأشار والد صابرين في تصريحات لبرنامج ع السيف ان ابنته كانت في الفترة الأخيرة تقضي معظم وقتها في النوم، وأصبحت لا تتذكر إلّا والدتها وهو فقط، ولم تعد تذكر أي أحد من أصدقائها.

وأضاف: “يوم 31 من الشهر الماضي كانت صابرين طالعة من المسلسل وكانت تتحدث عن موقف مع المخرج، ولكن لاحظت أن كلامها خيط وخيط وكان تركيزها قليل، ثم روحت البيت ونامت 24 ساعة كاملة، فأخذناها للمستشفى وقالوا إنها مو طيبة”.

وأكمل والد النجمة البحرينية أنه أخذ ابنته لمستشفى آخر واكتشفوا أنها تعاني من وجود 3 أورام في رأسها عند الجانب الأيسر وتؤثر على مراكز الذاكرة.

وذكر والد صابرين للمذيعة أسرار السعيد أن ابنته صابرين تحبها مما دفعها للبكاء حيث لم تتمالك نفسها على الهواء وتأثرت بشدة.

يشار إلى أن صابرين بورشيد بدأت عملها كمذيعة في الإذاعة البحرينية عام 2008، ومن ثم انطلقت لتقديم عدة برامج تلفزيونية، وانتقلت فيما بعد إلى الوسط الفني وعملت كممثلة في أكثر من عمل درامي آخرهم مسلسل “عشاق رغم الطلاق”، وتقدم حاليًا برنامج “ع السيف”.