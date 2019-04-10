شاهد: أول تعليق لـ دنيا بطمة على حديث حلا الترك عن عودة والدها لأمها

ظهرت الفنانة البحرينية، دنيا بطمة، في مقطع فيديو لتعلق على رغبة حلا الترك في عودة والدها “زوج بطمة”، إلى أمها منى السابر، قائلا: «حديث حلا مجرد أحلام وطموحات لا تصل إلى حد الواقع»

وأضافت “بطمة”، خلال الفيديو الذي يظهر أنه لقاء تليفزيوني لها: « خليها تيجي تشوف أبوها الأول وبعدين تدّعي أنه يرجع لأمها، لما تكلمه في التلفون تقوله على الموضوع.. منقدروش نسيطروا على العيال الصغار لكن أقدر أقولك الله أعلم بالغائب».

وتابعت: «تبغي أبوها يرجع لأمها من حقها تدّعى أي شيء وتخليها في أحلامها وطموحها أن أبوها يرجع لأمها».

وتشهد العلاقة بين النجمتين دنيا بطمة، وابنة زوجها حلا الترك، توترا شديدا، منذ انتقال الفنانة الشابة إلى بيت والدتها، لتبدأ هجوما لاذعا على”بطمة“، على شاشات التلفزيون بشكل مستمر.