شاهد: سروال مريم فارس الغريب يثير الإعجاب

دائمًا ما تتربع الفنانة اللبنانية مريام فارس على عرش الأناقة حيث تحرص دائمًا على مواكبة الموضة العالمية معتمدة على رشاقتها ومظهرها الجذاب. وأثارت مريام فارس إعجاب جمهورها بإطلالتها الأخيرة خلال لقائها مع الإعلامي هشام الهويش في برنامج “كاربول كاريوكي” على قناة دبي حيث ارتدت سروال وصفه متابعيها بالغريب ولكنه أنيق في نفس الوقت.

وظهرت فارس ببنطال بني اللون من الجلد اللامع وواسع مع حذام جلدي برتقالي من ماركة FENDI العالمية بلغ سعره 5,590 ريال سعودي وأضاف لإطلالتها نعومة ورقي. فما رأيكم في هذه الإطلالة؟