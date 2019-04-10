بالصور: رغم رحيله.. منذر رياحنة يُعلن ظهور ياسر المصري في دراما رمضان

أعلن الفنان الأردني، منذر رياحنة، عن ظهور مواطنه الفنان الراحل ياسر المصري، في دراما رمضان 2019، من خلال مسلسل بدوي يحمل عنوان ”درب الشاهمة“. ونشر منذر، صورًا من مشاهد الفنان ياسر المصري، في المسلسل، وذلك عبر حسابه الخاص في ”تويتر“، لافتًا إلى أنه سيقدم شخصية الفارس سمران.
وأرفق منذر، الصور بتعليق جاء فيه: ”انتظروا في رمضان إن شاءالله النجم الكبير ياسر المصري (الله يرحمه)، في المسلسل البدوي (درب الشاهمة) وشخصية الفارس سمران، منذر رياحنة“. وكان ياسر المصري، قد تُوفي في الـ24 من أغسطس 2018 بمحافظة الزرقاء الأردنية إثر حادث سير أليم. وأدت وفاته وقتها إلى توقف تصوير مسلسل ”درب الشاهمة“، قبل أن يُستأنف التصوير مجددًا، ويجسد ”ساير“، في العمل شخصية ”سمران“، الذي يدعي النمرود أنه قاتل عائلة فتنة، ويؤلبها عليه، وانتهى المصري، من تصوير مشاهده في العمل.
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