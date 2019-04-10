28 أبريل.. أنغام تحتفل بأعياد الربيع في الأوبرا

تحيي الفنانة أنغام، حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن احتفالات أعياد الربيع. يقام الحفل، يوم الأحد الموافق 28 أبريل، Advertisements ويعد الحفل الأول لأنغام بعد طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً". ويعد الحفل الأول لأنغام بعد طرح ألبومها الجديد "حالة خاصة جداً". يذكر أن أنغام قد احتفلت مساء أمس بصدور ألبوم "حالة خاصة جدا"، في حتفالية جمعتها بفريق عمل الألبوم بالإضافة إلى بعض الفنانين وأبرزهم يسرا، وحصلت على جائزة "الميوركس دور" عن فئة أفضل فنانة لعام 2018.

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