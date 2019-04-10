شاهد.. إنجي المقدم تحتفل بعيد ميلاد صبا مبارك

نشرت الفنانة إنجي المقدم صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "المقدم" على الصورة قائلة:" كل سنة وانتى طيبة يا صبصوبة.. Advertisements ربنا يحللي ايامك ويريح بالك ويحققلك كل احلامك ويفرحك بعمار وتشوفيه احسن واحد فى العالم، بحبك، وحشتيني ". ربنا يحللي ايامك ويريح بالك ويحققلك كل احلامك ويفرحك بعمار وتشوفيه احسن واحد فى العالم، بحبك، وحشتيني ". والجدير بالذكر أن الفنانة إنجي المقدم تشارك النجم أحمد السقا في مسلسل "ولاد الغلابة"، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

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