الجمعة.. عمرو دياب يلتقي جمهوره في جدة

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي، وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 12 أبريل، في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، برعاية اللجنة الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة. الفنية التابعة للهيئة العامة للثقافة. يذكر أن دياب قد طرح أغنيته الجديدة "مقدرش ع النسيان" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 3 ملايين مشاهدة في يومين من طرحها، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول في قائمة صدارة المشاهدات على "يوتيوب"، الأغني من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان: عمرو مصطفى، توزيع: أسامة الهندي.

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