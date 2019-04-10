9 عروض من اربع دول بمسرح الجنوب

اختارت ادارة المهرجان المسرحي لشباب الجنوب برئاسة الكاتب الصحفى هيثم الهوارى، 9 عروض للمشاركة في الدورة الرابعة الذي تنظمه مؤسسة "س" للثقافة والإبداع في الفترة من 11 : 17 ابريل الحالى بمحافظة اسيوط برعاية وزارتى الثقافة والشباب والرياضة ومحافظة اسيوط وجامعة اسيوط وشركة hk للاستثمار الزراعى والنقابة العمالية المهنية للفلاحين والمزارعين باسيوط و مؤسسة حراء للتوريدات ومؤسسة ريفيرا ايجيبت للتجارة والاستثمار وفندق ايجيلكا العائم ومستشفى ازال وفندق فلورنسا ومؤسسة الهدف للدعاية والاعلان .

وقال المخرج د. جمال ياقوت مدير المهرجان أن العروض المختارة هي " الواغش " لفريق مركز شباب ناصر بملوي إخراج محمد عبد العظيم ، " كفر التنهدات " لفرقة مكفوفين اسيوط اخراج محمود عيد و" رجعة بلا روح " لفرقة انا كوندا بقنا اخراج محمد موسى ، "اعتزال مخرج" لفرقة يلا بينا من اخراج هانى محمد ، " ام العدانى " لفرقة كراكيب البحر

الاحمر من اخراج محمد سامح ، " جرس الجرتق " من السودان من اخراج ازدهار محمد ،" بمهاود " فرقة الشباب من المغرب اخراج نور الدين فونتينى ، " قربان النهر" لفرقة الجذور من جنوب السودان من اخراج ياسر كوكو وعلى هامش المسابقة الرئيسية تم اختيار عرض الاراجوز الكسلان لفرقة الاراجوز اخراج عبد الله محمد.

يذكر أن الدورة الرابعة من المهرجان المسرحي لشباب الجنوب تقام تحت شعار مسرح ضد الارهاب ويتولى رئاسة شرف المهرجان اللواء حسن خلاف مساعد وزير الثقافة السابق بينما يتولى د. حسن عطية رئاسة اللجنة العليا للمهرجان .