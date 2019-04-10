الليلة.. هدية غنائية جديدة لكايروكي بعد "أبناء البطة السوداء"

يعيش الفريق الغنائي الشهير "كايروكي"، حالة من النشاط الفني وذلك بعد طرح ألبومه الجديد "أبناء البطة السواء" على قناتهم الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولاقى استحسانًا لدى جمهورهم. الشهير "يوتيوب"، ولاقى استحسانًا لدى جمهورهم. يستعد لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "سارة" المقرر صدورها الليلة، بعد تشويق جمهوره من خلال عدة صور دعائية للأغنية على حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". ضم الألبوم 8 أغنيات ومنها"هاتلنا بالباقي لبان، كان لك معايا، أنا السيجارة، يلا نغني".

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