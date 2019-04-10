بالصور.. أحلام تطلب الدعاء لـ صابرين بورشيد

طلبت الفنانة الإماراتية أحلام الدعاء بالشفاء العاجل للإعلامية والممثلة البحرينية، صابرين بورشيد، بعد تدهور حالتها الصحية بسبب إصابتها بأورام في الرأس.
ونشرت "أحلام" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات
ويذكر أن صابرين بورشيد بدأت في تلفزيون البحرين بتقديم برنامج "صيف البحرين" 2009 في أوّل تجربة لها، ثم اتّجهت إلى الإذاعة بالقناة الشبابية الإذاعية.
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