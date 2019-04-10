أحمد جمال يطرح النسيان بتوقيع نور الدين محمد

طرح الفنان أحمد جمال، أغنية جديدة تحمل اسم "النسيان"، من كلمات الشاعر نور الدين محمد، ألحان أحمد جمال، توزيع موسيقى أحمد إبراهيم. إبراهيم. وفي تصريحات سابقة لـ "الوفد" كشف "نور الدين" عن مشاركته في ألبوم أحمد جمال بـ 4 أغنيات سيتم طرحها منفردة خلال الفترة المقبلة. يذكر أن أحمد جمال، يقوم خلال هذه الفترة بالتحضير لألبومه الجديد، المقرر طرحه في موسم الصيف عقب شهر رمضان المقبل.

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