شاهد.. أحمد جمال يطرح أحدث أغنياته "النسيان"

طرح الفنان أحمد جمال، أغنيته الجديدة "النسيان"، وذلك على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات: نور الدين محمد، ألحان:أحمد جمال، توزيع:أحمد إبراهيم. يذكر أن آخر إصدارات جمال الغنائية كانت أغنية "توكلنا على الله" التي طرحها منذ 3 أشهر على قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت أكثر من 500ألف مشاهدة.

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