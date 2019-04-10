عمرو دياب الأول على يوتيوب بأغنية "مقدرش على النسيان"

ما زال الهضبة عمرو دياب مستمرا في تصدره المرتبة الأولى بأغنيته الجديدة "مقدرش ع النسيان " قائمة صدارة المشاهدات بعد يومين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:أسامة الهندي، وتجاوز عدد مشاهداتها حاجز الـ3 ملايين مشاهدة في يومين فقط من طرحها.
وتعتبر "مقدرش ع النسيان" هي ثاني الأغنيات المنفردة لدياب مع الثنائي تركي آل الشيخ وعمرو مصطفى، بعد تعاونهم في أغنية "بحبك أنا" التي طرحت بعد ألبومه الجديد "كل حياتي"، والتي حققت أكثر من 40 مليون مشاهدة.
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