هنأت الفنانة إنجي المقدم صديقتها الفنانة صبا مبارك بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشرت صورة لهما سويًا عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت على الصورة قائلة: "كل سنة وأنتى طيبة يا صبصوبة .. ربنا يحلي ايامك ويريح بالك ويحققلك كل أحلامك ويفرحك بعمار وتشوفيه أحسن واحد في العالم بحبك وأنتى طيبة يا صبصوبة .. ربنا يحلي ايامك ويريح بالك ويحققلك كل أحلامك ويفرحك بعمار وتشوفيه أحسن واحد في العالم بحبك،وحشتينى". يُذكر أن إنجي المقدم تشارك في البطولة بجانب النجم أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة"، المقرر عرضه رمضان المقبل، ويشارك أيضًا في البطولة كل من "محمد ممدوح، مي عمر، إنجي المقدم، إدوارد، كريم عفيفي، وغيرهم من النجوم.

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كانت هذه تفاصيل خبر إنجي المقدم لـ صبا مبارك: ربنا يحلي أيامك ويريح بالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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