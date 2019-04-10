نجمة “ستار أكاديمي” تكشف وقوعها ضحية العلاج الخاطئ.. ماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 02:12 مساءً - أكدت نجمة ستار أكاديمي المطربة مروة نصر عن معاناتها بسبب إهمال أحد الأطباء.

وكتبت من خلال حسابها على فيسبوك :” هو لما دكتور كبير ومشهور وليه اسمه وبياخد فلوس كتير ويتسببلي في قرحة في المعدة ومشاكل كبيرة في المرئ، وجابلي هو مستشفى ودكتور هو اللى اختاره بالاسم وهو بيعمل المنظار علشان مشغول مسافر يلاقي إن الدكتور الكبير هو اللي عملي مشاكل الأمعاء والمرئ والقرحة في العملية الأولى ” .

وأضافت:” و يكتب تقرير ضده ويختمه ويقولي إن الدكتور المحترم اللي انقذ حياتى لان الدكتور الكبير كان مسافر عنده سبوبة كتب التقرير ده علشان بيكرهه وبيطيق العمى وميطقهوش مع العلم إن مساعد الدكتور الكبير كان موجود وأنه معندوش أي خطأ طبي”.

وتابعت:” طيب حضرتك اخترته ليه ولو بيكرهك هيشل مسؤلية بتقرير رسمى .. الكارثه بقى اني دخلت فى متاهة علاج ملهاش آخر وتعب وألم طول الوقت يعني معرفش زي أي إنسان آكل بره البيت لأن بعدها بتحصل مأساة المفروض اعمل ايه مع الدكتور الكبير؟؟ …بعد ما اختفى من حياتي المرضية دوره خلص .. نسيت أقول ان الدكتور الكبير دخلني غرفة عمليات مرتين من غير تحاليل” .