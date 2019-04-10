زوج سارة نخلة يكشف حقيقة اعتداءه عليها بالضرب.. شاهدوا ماذا قال؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 10 أبريل 2019 02:12 مساءً - بعد شهور من الصمت، تحدث الفنان أحمد عبدالله محمود مؤخرًا عن خلافاته مع زوجته سارة نخلة.

وقال: “لم يحدث انفصال بشكل رسمي حتى الآن ولكن عودتي لها مرة أخرى مستحيلة، فقد فوجئت برفعها أكثر من دعوى قضائية ضدي ولم أتوقع منها ذلك وكان من الممكن أن يحدث الإنفصال من دون مشاكل ولكنها اختارت الطريق الصعب”.



وعن اتهامها له بالتعدي عليها بالضرب قال: “لا أنكر أنني رجل عصبي ولكن الأمر لم يصل للضرب والمثير للسخرية إنها اتهمتني بضربها في الشارع وهذا الأمر غير حقيقي وغير منطقي”.